Vakantiekilo's zijn nu coronakilo's: hoe kom je er weer vanaf?

De welbekende vakantiekilo’s hebben dit jaar plaats moeten maken voor coronakilo’s. Wie thuis werkte, had eerder de neiging om naar ongezond eten te grijpen en omdat we zoveel tijd thuis doorbrachten tijdens de lockdown, bewogen we over het algemeen minder.

Het resultaat? De kilo’s vlogen er bij veel mensen aan. ,,De eerste weken zette ik elke dag de barbecue aan en dronk ik een biertje. Toen merkte ik dat ik nogal snel uitdijde’', vertelt Job Hoogendijk (26) uit Breda.

Motivatie om af te vallen

De helft van de Nederlanders draagt wat extra kilo’s lichaamsgewicht met zich mee sinds de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van Happy Weight. Het thuiswerken heeft daar een grote invloed op gehad omdat je een frituurpan en een kast vol snoep doorgaans niet meeneemt naar kantoor.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de pandemie voor 40 procent van de Nederlanders een motivatie is om af te vallen omdat coronapatiënten met overgewicht vaker op de ic belanden en een hoger overlijdensrisico hebben.

Diëtiste Ine Vossen uit Halsteren merkt dat haar klanten daardoor extra hun best doen. ,,Ik werk bij medische centra, dus ik werk veel met mensen die in een kwetsbare groep zitten. Denk aan diabetes of hart- of vaatziekten. Omdat je bij overgewicht een hogere kans hebt op complicaties bij corona, komt het voor hen erg dichtbij.’'

Wie met overgewicht kampt, wil ze op het hart drukken dat een paar kilo’s verliezen al als winst gezien kan worden. ,,Al weeg je 100 kilo, 10 procent van je lichaamsgewicht verliezen is ook gezondheidswinst.’'

Meer alcohol

Ook diëtiste Mieke Vreman uit Oud Gastel merkt dat haar klanten geschrokken zijn van de cijfers wat het coronavirus en overgewicht betreft. ,,Hun motivatie om af te vallen lijkt groter’', vertelt ze. ,,Al vind ik angst nooit zo’n goede motivator als het gaat om blijvende gedragsverandering.’'

Haar klanten hebben minder bewogen omdat de sportscholen dicht waren en snackten meer omdat de tussendoortjes voor het grijpen lagen. Ook nam het alcoholverbruik toe.

Quote Veel mensen zijn troost- of stres­seters en in deze rare tijd kampen ze met extra stress. Mieke Vreman ,,Het was mooi weer en omdat ze niet meer hoefden te autorijden, grepen ze om 17.00 uur naar een pilsje. Ook zijn veel mensen troost- of stresseters en in deze rare tijd kampen mensen met extra stress. Mensen zijn onrustig omdat ze niet weten wat de herfst brengt en wanneer we een vaccin krijgen. Ze zijn soms bang om naar de supermarkt te gaan, dat levert veel stress op. Ik ken bijna niemand die niet uit zijn doen is door corona.’'

In september heeft de diëtiste het sowieso drukker dan in andere maanden. ,,Mensen willen dan van hun vakantiekilo’s af. Het ene jaar zijn het vakantiekilo’s, nu zijn het coronakilo’s. Mensen corrigeren zich over het algemeen zelf. Er zal altijd een groep zijn die professionele begeleiding wil, maar die meldt zich ook na de zomervakantie.’'

Druk bij de sportschool

Wie wat kilo’s kwijt wil, stapt naast de diëtist ook vaak naar de sportschool. En dat merkt Marga Vermeeren van Snap Fitness in Breda. ,,Sommige mensen zijn een paar kilo aangekomen, anderen weer wat meer’', weet ze.

Het is dan ook druk bij haar sportschool. ,,Mensen trainen heel doelgericht. Er waren mensen die eerder maar wat deden, maar nu echt trainen voor resultaten. Ze zijn wat serieuzer met het sporten bezig. Ook worden er veel afspraken gemaakt om gepersonaliseerde programma’s te laten maken die helpen om doelgericht af te vallen. Onze personal trainers doen hun best’', vertelt ze.

Marga Vermeeren, eigenaresse van Snap Fitness in Breda: ,,Mensen trainen heel doelgericht."

De 26-jarige Job Hoogendijk uit Breda is een van die mensen die bij Snap Fitness komt en personal training krijgt. Toen hij aan het begin van de coronacrisis thuis zat zonder werk, omdat zijn geplande wereldreis niet doorging, kwamen ook hij aan. ,,In de eerste weken kwamen de kilootjes er nogal snel bij. Ik zat thuis, zette iedere dag de barbecue aan en dronk daar een biertje bij. Dat in combinatie met het eten van ongezonde, lekkere dingen zorgde ervoor dat ik nogal snel uitdijde.’’

Inmiddels zijn de coronakilo’s er bij hem weer af. Hij begon met koolhydraatarm eten en krijgt personal training bij Snap Fitness. ,,Ik ben in drie maanden tijd 20 kilo afgevallen, ging van 88 kilo naar 68 kilo. Nu probeer ik in plaats van kilo’s te verliezen, want dat is nu genoeg gebeurd, spiermassa op te bouwen’', legt hij uit.

Inmiddels is de Bredanaar alweer twee maanden aan het werk als kok. ,,Ik merk dat er op het werk wel meer mensen tegen het probleem van de coronakilo’s aanlopen. Ik vind het fijn om weer in een werkritme te zitten, dat helpt wel. Zelfs al sta ik de hele dag te koken.’’