Vakantiecheck bij Hazeldonk: van veel te zware caravans tot te weinig koelvloeistof

Met tien procent overbeladen

Niemand die willens en wetens risico's gaat lopen om dan vrijwillig de controle in te rijden, dat snappen ze bij de ANWB ook. ,,De mensen zien dit als een goede service. Even een extra check", weet Van Tol. ,,Wat ze kennelijk vaak over het hoofd zien, is het niveau van de vloeistoffen. Voor de ruitenwissersproeier, koelvloeistof, en opvallend vaak het oliepeil. We hebben een extra voorraad moeten laten komen uit ons station in Breda. Een vrouw met een oudere auto bleek nauwelijks olie in haar motor te hebben. Daar moest vier liter bij... Even los van het gevaar dat zoiets oplevert, is je vakantie bij pech goed verpest. Dus wij bieden hier comfort. Laat je auto checken en je weet dat je goed op pad gaat."