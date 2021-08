Vakantie vieren op Buurtcamping Breda Hoge Vucht

BREDA - ,,Weet je, de meeste kinderen die hier zijn kunnen niet op vakantie. Voor hen is dit juist hun vakantie.” Op het terrein van voetbalvereniging Advendo is buurtcamping Breda Hoge Vucht verrezen, waarmee een lang gekoesterde droom van buurtbewoners eindelijk in vervulling is gegaan.

Lenard Schouten van organisatie Hart voor Breda Noord kan eindelijk even zitten. ,,Er zit echt veel meer werk in dan je denkt joh”, grijnst hij met een gepijnigd gezicht. Om de haverklap wordt hij aangeklampt door kinderen. De twee springkussens moeten worden opgepompt. Waar is de voetbal? En het drinken? Schouten blijft geduldig in alle hectiek. Op dat moment arriveren twee mannen in securityhesjes. Ze zijn beveiligers van de moskee en zullen die functie ook dit weekend vrijwillig bekleden.

Het idee voor deze buurtcamping ontstond in 2018. In 2019 kwamen de vergunningen om een camping te organiseren niet tijdig rond, wat toen resulteerde in een ééndaagse speeltuin. Vorig jaar was er uiteraard corona. Dit jaar sloot de organisatie aan bij het landelijke ‘De Buurtcamping’, wat een en ander vergemakkelijkte. Ze kregen echter geen evenementenvergunning in verband met corona. Het werd dus een kampeervergunning, waardoor er vooral spelletjes gespeeld worden. Een drumsessie, frietjes eten, ochtendgymnastiek, een taalspel. Zondag wordt er afgesloten met kindercircus Woenzini.

op sportpark 't kadijkje heeeft wethouder miriam haagh de eerste buurtcamping van breda geopend. op de buurtcamping ontmoeten inwoners uit de wijk elkaar en leren van elkaars cultuur. voor de kinderen zijn er tal van activiteiten zoals een trommelworkshop, fitness, sjoelen etc.

Vrijdagavond staan er slechts enkele tentjes, maar spelen er vele tientallen opgewonden kinderen met de sjoelbak en andere spelletjes, die eveneens uit de buurt komen. Hoeveel er straks blijven slapen, weet Schouten niet. ,,We hadden 15 inschrijvingen, maar er zijn wat annuleringen en nieuwe aanmeldingen. Het is ook niet belangrijk.”

Belangrijk is dat het vanuit de buurt georganiseerd wordt. De smeltkroes van culturen die samen zijn, de klok rond. Jason (11) blijft hier straks slapen. ,,Ik werd vanmorgen meegetrokken, maar het is wel erg leuk. Vanavond komt er een kampvuur, ik hoop met marshmallows”, schetst hij. Maida (9) en Iqra (10) helpen met de organisatie. Ze delen koffie en thee uit. ,,We blijven vannacht niet slapen, misschien morgen. We blijven de hele dag helpen, straks gaan we koekjes uitdelen”, glimlachen ze.

