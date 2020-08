Vakantie-opvang voor kamerplanten op Grote Markt in Breda: voetenbadjes en verkoelende spray

BREDA - Op de Grote Markt in Breda is tijdelijk een vakantie-opvang voor kamerplanten ingericht. ,,Een hele verantwoordelijkheid. Helemaal in deze hitte.”

Of dit alle logeerplanten zijn? In de plantenopvang op de Grote Markt laat Raoul Joosen even zijn plantenspuit zakken. Bijna liefkozend strijkt hij langs een blad van een sanseveria, draait zich dan om. ,,Nee”, zegt hij. ,,Er zijn er meer. Maar die staan op kantoor. Die verwennen we deze hitte met een voetenbadje.”

Polaroid

Het is duidelijk. Joosen en zijn collega Teun Froklage nemen hun taak uiterst serieus. Hoe kan het ook anders. ,,Kijk”, wijst Joosen naar een polaroid die tussen de bladeren van een plant is gestoken. Stralend kijkt ene Marty in de lens. De plant in haar armen.

,,Van iedereen die zijn groen tijdens de vakantie aan ons toevertrouwde, is een foto gemaakt. Zo zien we voor wie we het doen”, zegt Joosen. ,,Het maakt dat je je extra verantwoordelijk voelt.”

Pop-up voor Buitengenieters

En dat, terwijl de opvang eigenlijk een beetje een bijdingetje was. Zomaar bedacht toen Breda Marketing besloot in de vroegere VVV-winkel tijdelijk een ‘pop-up voor Buitengenieters’ in te richten. Een plek waar toeristen moeten worden verleid om de schoonheid van de natuur in en rond Breda te verkennen.

Om dat doel nog eens extra te benadrukken werd de pop-up binnen voorzien van levende wanden met mossen en groen. ,,En toen dachten we: we zijn er toch, moeten ook die muren verzorgen, dus waarom breiden we onze service niet uit?” Zo kwam het idee om een vakantie-opvang voor kamerplanten te beginnen.

Boedelbakken vol kamerplanten

Volledig scherm Teun Froklage in de vakantie-opvang voor kamerplanten in Breda. Op de achtergrond één van de groene wanden die in de pop-up voor de Buitengenieter is aangebracht © Pix4Profs/Marcel Otterspeer Een gat in de markt? ,,Nou dat valt wel mee”, bekent Joosen. ,,Er reden geen boedelbakken vol kamerplanten voor.” Sinds de opening op 18 juli: ,,Hebben een twintigtal Bredanaars planten gebracht”, lacht Joosen. ,,Voornamelijk bewoners van de binnenstad.”

Hoe dan ook: ,,De planten die er zijn, kunnen op ons rekenen.” En hoe! Parkwachters van het Valkenberg is om tips gevraagd voor de beste verzorging, de planten worden voorzien van water, pokon, van verkoelende sprays en badjes en: ,,Ja, als er even niemand is, zijn we zelfs niet te beroerd er even tegen te praten.”

Volgende week moeten de eigenaars hun planten hebben opgehaald. Dan krijgt de pop-up een andere inrichting, passend bij een nieuw thema. Voor planten is dan geen plek meer.