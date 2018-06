Vakantie op Ibiza verandert in nachtmerrie voor stel uit Rijsbergen: hondje Dano vermist

RIJSBERGEN / IBIZA - Radeloos, zijn ze. Inge van Aert en haar vriend Dennis van Disseldorp uit Rijsbergen vertrokken zondag op vakantie naar Ibiza, om aldaar van het thuisfront te horen te krijgen dat hun hondje Dano (5) wordt vermist. ''Dit is een nachtmerrie'', vertelt de aangeslagen Inge vanaf haar vakantieadres. Haar opsporingsbericht op Facebook is inmiddels al duizenden keren gedeeld.

Als Inge en Dennis zondag op vakantie gaan, logeert de kleine viervoeter zoals gebruikelijk bij haar ouders. En net zoals talloze andere keren nemen ze hem mee voor een wandeling in het Mastbos in Breda, maar zondagochtend gaat het faliekant mis.

Waarschijnlijk geschrokken

''Hij was net losgemaakt en is toen waarschijnlijk geschrokken van een andere hond'', verzucht Inge. Dat gebeurde ongeveer ter hoogte van Hotel Heeren van Oranje. ''Daarna is 'ie ontzettend hard gaan rennen. Mijn zus en haar man waren er ook bij. Zij zijn hardlopers, maar ook zij verloren hem uit het oog.''

En dus zitten Inge en Dennis op Ibiza met de handen in het haar. ''We willen het liefste meteen naar huis, maar onze families zeggen dat we dat beter niet kunnen doen.'' In plaats van cocktails drinken op het strand, staat hun vakantie nu in het teken van het organiseren van de zoektocht naar Dano.

Hulptroepen

''We hebben al verschillende hulptroepen ingeschakeld, waaronder DogSearch. Zij staan ook versteld van de hulp die we krijgen in de zoektocht.'' Ook tientallen familieleden zoeken mee, maar tot op heden zonder succes. ''Ik vind het zo erg, het is echt ons kindje.''