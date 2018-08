Vakantie? Niet in schoolgebouwen! Daar wordt geklust

BREDA -Terwijl kinderen uit Breda en omgeving de laatste weken doorbrachten in zwembad, achtbaan, tuin of tent, was het in veel van hun schoolgebouwen een drukte van belang. Links werd een muur geschilderd, rechts de vloerbedekking vervangen. Daar kwam een nieuwe vleugel en weer elders een ander dak.

Het is het verhaal van elke zomervakantie opnieuw. Zodra de stoeltjes op de tafels zijn gezet en de kinderen juichend de school zijn uitgerend voor de zomervakantie, marcheren werklui het schoolgebouw binnen. Gereedschapskist in de hand, laddertje op de schouder.

Want ja, de zomer? ,,Dat betekent voor ons een periode waarin we even ongestoord de wat grotere klussen kunnen aanpakken", zegt Pieter van Hoorn.

BreedSaam

Van Hoorn is directeur van BreedSaam. De coöperatie van elf schoolbesturen die de huisvesting verzorgt van zo'n zeventig schoolgebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda en omgeving.

BreedSaam ontstond na de doordecentralisatie van het eigendom en beheer van onderwijspanden. Eenvoudig gezegd werden schoolbesturen na 2015 zelf verantwoordelijk voor (het onderhoud van) hun gebouwen en kregen daar een budget voor. In Breda werd bedacht dat het voor de schoolbesturen handig en efficiënt was om de middelen samen te voegen en de kennis en krachten over (ver)bouw te bundelen.

Zo heeft BreedSaam jaar in jaar uit een lijst voor nieuw- en verbouwplannen en (groot) onderhoud klaarliggen. Met: ,,In de zomer de tijd om even flink wat werk te verzetten."

Crisis

Deze zomer ging dat wel iets moeizamer dan andere jaren. Van Hoorn: ,,We merken dat de crisis voorbij is." Er is veel werk in de bouw. ,,Voor deze zomer hebben we er daarom iets harder aan moeten trekken." Maar met resultaat. ,,We hebben alles wat we wilden laten doen, kunnen uitzetten."

Om wat voor werk het gaat? ,,Dat loopt nogal uiteen." Aan de ene kant zijn er de klussen die nauwelijks zullen opvallen. Zoiets als de nieuwe luchtcirculatie in de Apolloschool (tegenwoordig Montessori+Prinsenbeek). Of, zoals op diverse locaties, schilderwerk, dakonderhoud en aanpassingen aan installaties.

Maar er zijn ook scholen die zo ingrijpend zijn verbouwd dat kinderen, als ze er maandag binnenstappen, onwennig met de ogen zullen knipperen. Dat geldt bijvoorbeeld voor De Werft in de Haagse Beemden, waar vloerbedekking, schilderwerk, glas, kozijnen en ventilatie zijn aangepakt. En zeker voor de Tweesprong in de Kapelstraat. Die is met een grote uitbreiding, nieuwe achtergevel en andere indeling, bijna onherkenbaar geworden.