Vak G krijgt eigen café in Rat Verlegh Stadion

Het café komt op de begane grond van het hoekgebouw tussen de Eretribune en Vak G in. ,,Alle cafés in het stadion zijn nu overvol. Er was dus behoefte aan een extra ruimte voor de supporters. Aan de kant van Vak G is er nog niets. Wij hebben geluisterd naar de geluiden, er was wel degelijk veel vraag naar", legt algemeen directeur Justin Goetzee uit.



Naar alle waarschijnlijkheid zal er andersoortige muziek te horen zijn dan in de andere kroegen.