Vader van twee leerlingen Stedelijk Gymnasium Breda positief getest op coronavirus, kinderen blijven thuis

Medewerker van Breda University besmet met coronavi­rus, school noemt zijn situatie ‘zorgelijk’

17:24 BREDA - Een medewerker van Breda University of Applied Sciences is besmet geraakt met het coronavirus tijdens zijn vakantie in het buitenland. Hij is dinsdagnacht na zijn terugkomst naar het ziekenhuis in Utrecht gegaan en is niet meer op school geweest. Zijn situatie is volgens het bestuur van de school ‘zorgelijk’.