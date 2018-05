'Vader Van P. importeerde containers maar wist niks van cokesmokkel'

BREDA/OOSTERHOUT - Adrie van P. (57) uit Breda blijft ontkennen betrokken te zijn bij de smokkel van cocaïne via papierverwerker Puijfelik Recycling in Oosterhout. Het is het bedrijf van zijn zoon en neef waarvoor hij ook werkzaam is.

,,Mijn cliënt heeft de twee containers met houtbriketten uit Ecuador inderdaad besteld, maar hij blijft erbij niet te weten dat de containers gebruikt werden voor cocaïnesmokkel'', zegt advocaat Rogier Hörchner.

Volledig scherm Een arrestatieteam viel in januari binnen bij het bedrijf in Oosterhout. De cokecontainer stond elders op het terrein. © Mathijs Bertens / MaricMedia

Van P. blijft nog zeker 90 dagen in de cel op verdenking van de cokesmokkel. De rechtbank in Amsterdam besliste maandag dat er voldoende aanwijzingen zijn tegen de twee weken geleden gearresteerde verdachte. De Bredanaar heeft aangegeven te willen meewerken aan het onderzoek

Ondernemer

Advocaat Hörchner gaat in beroep tegen de beslissing: ,,Het Openbaar Ministerie heeft uiteindelijk geen sterke zaak. Anders had de politie mijn cliënt toch geen drie maanden laten lopen? Ik hem al vele jaren. Hij is een echte ondernemer. Het plaatje klopt gewoon niet.''

Experiment

Volgens de raadsman vindt de officier van justitie het verdacht dat een papierverwerker houtbriketten bestelt, zonder daarvoor al een afnemer te hebben. ,,Maar dat is helemaal niet gek. Mijn cliënt is een echte handelaar. Hij koopt van alles om denkt te kunnen verdienen, soms lukt het, soms niet. Die houtbriketten waren ook een experiment. Het is handel want ze liggen overal te koop in tuincentra en bouwmarkten.''

Quote Ze hebben inderdaad wel eens gebeld en samen een bakje koffie gedronken op het bedrijf. Maar wat wil je, ze zijn familie Rogier Hörchner

Het klopt volgen de advocaat dat zijn cliënt contact heeft gehad met een andere verdachte in de zaak: zwager Jack A. (59). Deze Bredanaar werd begin januari al opgepakt met een andere Nederlandse verdachte (58) en een man uit de Dominicaanse Republiek. Dat gebeurde toen ze volgens het OM de cocaïne na sluitingstijd bij Puijfelik Recycling uit de container wilden halen. ,,Ze hebben inderdaad wel eens gebeld en samen een bakje koffie gedronken op het bedrijf. Maar wat wil je, ze zijn familie'', zegt Hörchner.

Motief

Dat Van P. ook een motief voor de drugssmokkel zou hebben omdat het niet goed ging met het familiebedrijf, klopt volgens Hörchner niet: ,,Dat kunnen we aantonen met de cijfers van het bedrijf. Het is gek dat een officier met zulke ongefundeerde verdachtmakingen komt, zonder ook maar iets van het bedrijf te weten.''

Volledig scherm Advocaat Rogier Hörchner © eigen foto

De raadsman zegt te begrijpen dat de aandacht van justitie uitgaat naar iemand die de containers heeft besteld. ,,Maar de vraag is natuurlijk of hij heeft kunnen weten dat er ook drugs in zaten.''

Misbruikt