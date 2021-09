Vader raakt macht over het stuur kwijt in Galder: twee dochters naar het ziekenhuis

Beachvol­ley­s­trand op plek parkeer­plaat­sen voor gehandicap­ten: Breda trekt angel uit politiek relletje

7:00 Het relletje om het verdwijnen van gehandicaptenparkeerplaatsen op het Chasséveld in Breda ten gunste van een beachvolleystrand is door burgemeester en wethouders gesust. ‘Ze zijn verschoven en het is maar tijdelijk.’