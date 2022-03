Vader Josef ontvangt Oekraïners én Russen in zijn orthodoxe kerkje in Breda

Eindelijk: 75e uitvoering Matthäus Passion in Grote Kerk kan doorgaan

BREDA - Eindelijk, na twee jaar verhindering vanwege corona kan de stichting Matthäus Passion Breda 1946 de uitvoering van het meesterwerk van Bach weer op de planken brengen. De jubileumeditie van 75 jaar Matthäus Passion in de Grote Kerk staat nu niets meer in de weg: de uitvoering is op dinsdag 12 april, traditioneel een paar dagen voor Pasen.

18 maart