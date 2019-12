Vader en zoon Van Hooijdonk samen op het podium bij Bier & Ballen

BREDA - De hoofdgasten van het voetbalavondje Bier & Ballen in café De Bommel in Breda hoefden woensdagavond niet van ver te komen. Pierre en Sydney van Hooijdonk speelden een thuiswedstrijd. Maar dan wel tegen elkaar.

Vader en zoon werden met de rug naar elkaar op het podium gezet om zo vragen te beantwoorden zonder dat ze elkaars reacties konden zien. Uiteraard ging het onder andere over NAC, waar junior nu speelt en senior vroeger furore maakte.

Quote Er is één groot verschil tussen mijn en zijn beginperio­de bij NAC: ik had Ton Lokhoff als medespeler Pierre van Hooijdonk over de ontwikkeling van zijn zoon Sydney als NAC-spits

Op de vraag hoe de 19-jarige Sydney zich verhoudt tot Pierre (50), toen hij 19 jaar was, antwoordde Pierre eerlijk: “Sydney ligt voor op schema. Veel mensen vergeten dat ik al 21 jaar was, toen ik de overstap van RBC naar NAC maakte. Er is wel één groot verschil tussen mijn en zijn beginperiode bij NAC: ik had Ton Lokhoff als medespeler. Hij is met zijn ervaring ontzettend belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling.”

Van Hooijdonk junior bleek niet alles te weten over zijn vader. Zoals bijvoorbeeld wat hij zijn mooiste goal ooit vindt. “De vrije trap tegen Freiburg", dacht Sydney, net als velen in de zaal. Fout, antwoordde papa Pierre. Die ‘onmogelijke’ goal in het seizoen 2001-2002, waarin Pierre zowat in zijn eentje Feyenoord de UEFA-Cup bezorgde, was in zijn ogen niet de fraaiste. “Omdat het niet zo bedoeld was. Ik schoot gewoon alleen zo hard mogelijk richting doel. De late kopgoal in datzelfde UEFA-Cuptoernooi tegen PSV, dat vind ík de mooiste.”

De andere gasten bij Bier & Ballen, dat de 15e editie beleefde, waren woensdagavond allen schrijver/columnist: Nico Dijkshoorn (die recht van zijn optreden bij De Wereld Draait Door kwam), Frank Heinen (bekend van zijn rubriek over vergeten voetballers bij Studio Voetbal) en Feyenoord-fan Eus Roovers. De vaste gast uit Oosterhout verscheen dit keer niet op het podium, maar op het beeldscherm. Hij leek vanuit Porto te skypen waar zijn kluppie een zware Europa League-klus wacht. Na de pauze kwam Roovers echter doodleuk De Bommel binnen kuieren, hij had al die tijd gewoon boven het café gezeten...

Bier & Ballen houdt bij elke editie een inzamelIng voor het goede doel. Dit keer was dat de Stichting Kind onder Dak, een organisatie met Bredase roots die zich al jaren inzet voor de straatkinderen in Dong Ha, Vietnam.