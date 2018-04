Vader en zoon aangehouden voor hennepkwekerij in verborgen ruimte achter kapperszaak

COLUMN Zes wethouders? Besturen mag wat kosten in Breda

8:26 In de hal van het stadskantoor in Breda staat een glazen kas. Daar worden onder meer presentaties over bestuurlijke innovatie gegeven. De kas staat symbool voor een transparante overheid. Transparant, glas, kas... Zo zal het wel in het hoofd van een van de ambtenaren gegaan zijn.