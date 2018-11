Vader die Bredase baby zou hebben doodgeschud blijft vastzitten

video Het komt weer helemaal goed met de Spinola

15:22 BREDA - ,,Ja, het werd hoog tijd dat er wat aan die boot werd gedaan, hè?’’ Nou, reken maar. Het had maar weinig gescheeld of de Spinola, de oude klipper die tot augustus bij het Spanjaardsgat in Breda lag, had het droogdok in Maasbracht niet eens gehaald voor zijn radicale opknapbeurt.