Vader (84) en zoon (37) aangehouden voor drugsdeal in Breda

De 37-jarige verdachte zou woensdagmiddag drugs hebben verkocht aan een 35-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat gebeurde aan de Oude Terheijdenseweg, terwijl de vader in de auto bleef zitten. Agenten zagen het gebeuren en hielden de man en zijn vader aan. De 37-jarige verdachte verzette zich daarbij hevig en moest door meerdere agenten onder controle worden gehouden. De vrouw werd niet veel later in de buurt van het treinstation opgepakt. Ze had drugs op zak.

Hetzelfde geldt voor de 37-jarige man; ook hij was in het bezit van drugs. Twintig zakjes in totaal had hij bij zich. Vermoedelijk cocaïne.