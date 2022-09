Vaccin tegen rotavirus vanaf 2024 toch vergoed, mede dankzij oproep van Zundertse moeder

Eind mei besloot het kabinet nog de vaccinatie niet in het rijksvaccinatieprogramma toe te laten, omdat het geld op was. Jaarlijks belanden ongeveer 3500 kinderen in het ziekenhuis door het virus, dat koorts en hevige diarree kan veroorzaken. Een aantal kinderen overlijdt er zelfs aan, volgens het RIVM.

Ouders kunnen het aanvragen

Maas, wiens zoontje door het virus in het ziekenhuis belandde, vroeg eind juni aandacht voor het vaccin in deze krant om ouders te waarschuwen. Het bestaat namelijk al. Ouders kunnen het aanvragen bij GGD West-Brabant. Dat is een van de vier GGD’s die het vaccin aanbieden in Nederland.

De vaccinatie is een drinkvaccin en de GGD vraagt er op dit moment nog 90 euro voor. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat tegen het rotavirus gevaccineerde kinderen in het ziekenhuis belanden 80 tot 98 procent kleiner is.