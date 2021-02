Vaarverbod op singels Breda om ijs te kweken: ‘Want schaatsen is een mooie afleiding in deze coronatijd’

De Bredase Singeltocht van 1997

In de week na de Elfstedentocht van 1997 organiseerde dagblad De Stem de Bredase Singeltocht. Een in drie dagen uit de grond gestampte tocht over de singels van Breda waar duizenden Bredanaars de ijzers voor onderbonden. Of het in deze tijd nog zo zou kunnen is de vraag, maar mooie videobeelden, foto's én een mooi verhaal leverde het wel op toen we 20 jaar later terugkeken.