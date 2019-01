Vaandelfeest 2019: aftellen naar volgende corso officieel van start

ZUNDERT - De Zundertse gemeenschap stond zondagavond weer helemaal in het teken van het jaarlijkse vaandelfeest. Tijdens deze traditionele ceremonie kreeg buurtschap ‘t Stuk een vaandel uitgereikt uit de handen van de burgemeester Poppe. Met deze overhandiging is het aftellen naar de volgende corso ook officieel begonnen.

Dat ze in Zundert niet alleen verstand hebben van dalias, maar ook van feesten is bij binnenkomst van het buurthuis goed te zien. Het bier wordt met treeën tegelijk de zaal van Het Hart van Zundert binnengedragen en uit de vele kelen klinkt ‘We are the Champions’ van Queen. Op het podium heeft voorzitter Thijs Willekens van ‘t Stuk ondertussen een vaandel met drie leguanen daarop in ontvangst genomen. Volgens hem heeft zijn wagen t ‘in (ter)action vooral gewonnen door risico te nemen met een laag model. Iets dat vrij ongebruikelijk is binnen de corsowereld.

Uitdaging

“Maar buurtschap ‘t Stuk zou buurtschap ‘t Stuk niet zijn als we deze uitdaging uit de weg zouden gaan”, vindt Willekens. Hierbij ook verwijzend naar de bevroren corsowagen van een paar jaar terug. Voor Leny Popp-de Looff is de uitreiking ook een bijzondere. Als afzwaaiend burgemeester mocht ze de afgelopen 12 jaar maar liefst 11 vaandels uitreiken. Daarnaast hielp Poppe samen met haar man jaarlijks een buurtschap met dalias timmeren. Een activiteit die ze zeker zal gaan missen. “De corso is ook wat Zundert zo bijzonder maakt saamhorigheid, vrolijkheid en feesten.”