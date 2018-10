Waarmee de Bredase Drummerboys, aldus de inmiddels in Eindhoven woonachtige Ton Jansen die lid was van de drumband, in de geschiedenis wordt verankerd. De drumband is in 1953 opgericht als de 'Halstraat-drumband' en heeft 45 jaar bestaan en generaties trommelaars, trompetters en majorettes voortgebracht. Het einde kwam in 1998 met het overlijden van instructeur Joop van Ommeren: ,,Die de boel zo lang mogelijk bij elkaar hield.''