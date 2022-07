Urgente vermissing 25-jarige student uit Ulvenhout

De student MSc Game en Media Technology aan de Universiteit Utrecht is zaterdag voor het laatst gezien op de Smidsheining in Ulvenhout. Hij vertrok op de fiets. Volgens zijn vrienden bezocht zijn vader woensdagmiddag zijn woonplaats, maar van zijn zoon was geen spoor te bekennen.

Van Bergens telefoon zou sinds maandag 25 juli ook geen berichten meer ontvangen, melden zijn vrienden in een bericht op sociale media.

Quote De woning zat op slot en het leek erop dat hij al een paar dagen niet thuis is geweest Vrienden van Jan van Bergen

‘Wie kan ons helpen Jan van Bergen terug te vinden. Sinds zaterdagavond 23 juli hebben wij helaas niks meer vernomen van onze vriend Jan’, schrijven de vrienden. ‘Ook is zijn telefoon vermoedelijk leeg, deze ontvangt sinds maandag (25 juli) niks meer. Toen Jan zijn vader woensdagmiddag (27 juli) zijn woonplek is gaan controleren, bleek hij spoorloos te zijn. De woning zat op slot en het leek erop dat hij al een paar dagen niet thuis is geweest. Hij is vertrokken op een Gazelle damesfiets (zie foto). Verder heeft hij een zwarte Eastpack rugzak, zijn sleutels, portemonnee, en telefoon bij zich.’

Lees verder na de foto.

Volledig scherm De student verplaatst zich mogelijk op de fiets. © Politie.nl

Smal postuur, blond haar

De Ulvenhouter is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een smal postuur, middellang blond haar en mogelijk een korte baard. Vermoedelijk draagt de student een beigekleurige chino (katoenen broek).

Volgens een woordvoerster van de politie is Van Bergen sinds woensdag als vermist gemeld en is er reden om te spreken van een urgente vermissing. De politie heeft daarom onder meer via Twitter berichten over de vermissing gedeeld en vraagt mensen naar de student uit te kijken.

Wie mogelijk informatie heeft over Jan van Bergen mag contact opnemen met Michiel Hulshof (0639228788) of direct met de politie in Breda: 0900 8844.

Volledig scherm De 25-jarige Jan van Bergen uit Ulvenhout wordt sinds zaterdag 23 juli vermist. De politie spreekt van een urgente vermsissing. © Politie.nl