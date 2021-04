Urenlang geen treinen tussen Breda en Roosendaal

video Hugo de Jonge bekijkt ‘innovatie­ve en snelle’ XL-prikloca­tie in Breda, die model staat voor de rest van het land

30 maart BREDA - BREDA - In het grootste coronavaccinatiecentrum van West-Brabant kunnen ze zestig prikken per prikker per uur toedienen. Demissionair Minister Hugo de Jonge was dinsdag bij zijn bezoek aan de Bredase evenementenhal Breepark onder de indruk. Hij noemde Breepark een toonbeeld van efficiëntie.