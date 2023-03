Urban Trail Breda: rennen van Foodhall naar escaperoom

Plezier maken staat voorop. De urban trail is geen wedstrijd. Onder de lopers zijn fervente sporters, maar in feite kan iedereen met een basisconditie meedoen. Je kunt kiezen tussen een ruime 5 of een langere afstand van 10 kilometer. Er is geen tijdslimiet en onderweg is er voldoende tijd om foto’s te maken.

Opnieuw rekent de organisatie op duizenden deelnemers. Vorig jaar waren dat er 3000. ,,Breda is populair, het is een van de gezelligste runs”, zegt een woordvoerder over de serie van twaalf urban trails door steden in heel Nederland. ,,Het is heel gaaf dat zoveel locaties in Breda hun deuren openstellen.”