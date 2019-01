Urban Trail Breda gaat door Cross Jumps en Run2Day, inschrijving geopend

Bewoner gaat tekeer in voormalig klooster in Breda, medebewo­ners vluchten pand uit

12:54 BREDA - In een voormalig klooster aan de Schorsmolenstraat in Breda is maandagochtend een man aangehouden voor het plegen van vernielingen in het pand. De man bleek een bewoner, was gewond en maakte een verwarde indruk. Hij is meegenomen, zo meldt de politie.