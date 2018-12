Urban Rainshell zuivert overtollig regenwater in Ulvenhout

De Urban Rainshell heet de constructie. Een tamelijk nieuw systeem: ondergrondse waterbuffering- en zuivering. Het huidige watersysteem in Ulvenhout ligt tussen de Chaamse Beek en het Ulvenhoutse Voorbos. Omdat het overstortende water niet schoon genoeg is, zijn enkele overstorten van de riolering jaren geleden gedicht. Ook al om ervoor te zorgen dat er geen vervuild water het Ulvenhoutse Voorbos - Natura 2000-gebied – instroomt. Gevolg is wel dat overtollig water moeilijk weg kan en bij forse regenbuien de straat opgaat.

Annevillelaan

Om de regelmatig terugkerende wateroverlast in bepaalde delen van Ulvenhout de kop in te drukken, gaat de gemeente een aantal maatregelen nemen. Volgend jaar starten grootscheepse rioleringswerkzaamheden in de Annevillelaan en omgeving. En als een soort pilotproject wordt nu dus de Urban Rainshell aangelegd. “Het water vanuit de wijk, vaak vervuild met olie en rubber, wordt in de buffer opgevangen", legt Jules Rijnierse van het bureau Ecologisch Waterbeheer (EWB) uit. “Daar komt het terecht in een bad van schelpen. Onder in de bak ligt een drain, met daarin ondere andere mineralen, die het water extra zuiveren. Vervolgens voldoet het water aan het zogeheten infiltratiebesluit bodembescherming en kan het water in het bos geloosd worden.”