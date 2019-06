Urban fishing in Geertruidenberg: hengeltje uit en vissen maar

Basisscho­len in Breda gaan techniek­les geven

7:00 BREDA - Basisscholen in Breda gaan leerlingen in de klas techniekonderwijs aanbieden. Momenteel komen kinderen hiermee pas op het voortgezet onderwijs in aanraking. Door het vuurtje vroeger aan te wakkeren, hoopt het Bredase onderwijsveld dat leerlingen sneller kiezen voor een opleiding in de techniek.