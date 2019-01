Uniformen van brandweer en politie worden rugzakken en tassen: inmiddels een flinke wachtlijst

Studie of werk in buitenland? Dan krijgt gemeente­raads­lid geen vervanger

11:12 ZUNDERT/ROOSENDAAL - Raadsleden die voor hun werk of studie tijdelijk naar het buitenland gaan, mogen volgens de huidige Kieswet niet worden vervangen. Anders dan in België kan dat in Nederlands alleen in geval van zwangerschap of ziekte. Maakt dat de lokale politiek niet erg onaantrekkelijk voor bijvoorbeeld jongeren en ambitieuze young professionals?