‘Unieke’ oefengranaat uit WOII gevonden op bouwplaats in Breda

Streetfood Club in oud Bredaas filmthea­ter opent binnenkort: 'Kleurrijk, uitgespro­ken en gewaagd’

BREDA - Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Ruim twee jaar na de overname van het Grand Theatre op het Van Coothplein gaat The Streetfood Club in Breda dan eindelijk open. In juli.

23 mei