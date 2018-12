Unieke kerststallen in Rijsbergse Sint Bavokerk

,,Dat is buiten de vieringen om. Want tellen we die mee, dan zitten we over twee kerstdagen op een dikke tweeduizend bezoekers", weet Riet Hereijgers van de organisatie. ,,Dit is de 17e editie, ik ben er nu twaalf jaar bij betrokken. En ieder jaar is er veel vernieuwing. Achterin de kerk liggen lijsten waarop mensen zich kunnen aanmelden om volgend jaar hun kerststal of kerstgroep mee te laten doen. We streven er naar om jaarlijks rond de 25 nieuwe inzendingen te laten zien. En ook bij de bezoekers is er veel verandering, want er zijn weer een hoop mensen die nog nooit eerder hier waren."