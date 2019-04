Unieke hockeywedstrijd bij Push Breda: een wedstrijd met alleen maar mannen van boven de 80 jaar

Een unieke gebeurtenis op het veld van Push: een wedstrijd met alleen maar mannen geboren in 1939 of eerder. Het verdient een plekje in het Guinness Book of Records, dachten ze. En dus werd notaris Frits von Seydlitz uitgenodigd. ,,Het wordt 80+ genoemd, maar de stelregel is dat je dit jaar minstens 80 wordt”, legt hij uit. Noem het een dispensatie voor Bob van der Giessen en Kees Hardenberg. Zij zijn met hun 79 jaar de jonkies van het gezelschap. Bij Engeland spelen vier mannen van 79 mee. De Brit Graham Pile is met zijn 86 jaar de oudste van het veld.

Japan

De wedstrijd is officieel en erkend door de KNHB. Georganiseerd door NHC De Zestigplussers, dat zo’n 450 actieve leden kent vanuit het hele land. Zij spelen eens in de twee weken een toernooi en blijven op die wijze actief en elkaar zien. De organisatie startte zo’n dertig jaar geleden en hebben ook internationaal contact met achttien landen. Volgend jaar is er zelfs het WK in Japan.

Teteringer Bert Garritsen (73) heeft moeten afhaken bij De Zestigplussers door een onwelwillende knie. ,,Het is een krachtige vereniging en het leuke is dat je overal ter wereld mag komen. Ik ben in Zuid-Afrika geweest, Australië. Je leert mensen kennen, komt altijd dezelfde mensen opnieuw tegen. Het sociale en het sportieve zijn een ijzersterke formule.”

Veteranenteam

De teams worden ingedeeld per vijf jaar; een zestiger is er fysiek normaliter immers anders aan toe dan een zeventiger. ,,Daar zijn ze heel strikt op en terecht. Dat werkt erg leuk.” In Breda hebben alleen MHC Teteringen en HC Breda een echt veteranenteam, maar eenieder kan zich gewoon aansluiten bij De Zestigplussers.

Bij hen was enige angst voor een ledenafname toen de pensioenleeftijd veranderd werd, vertelt voorzitter Joep Heesters. ,,Maar het schoof op, ‘we’ worden ouder als mens. Deze wedstrijd is uniek, want het is nog nooit vertoond. Maar over vijf jaar is dit normaal en is de kans groot dat we met 85+ gaan spelen”, kijkt hij alvast vooruit.

Serieus potje

Want hoewel het tempo laag ligt, kunnen de mannen er nog wel wat van. Het potje wordt serieus genomen. Dat levert kansjes op, maar het duel eindigde zoals het begon: 0-0. KNHB-bondslid Peter Elders is aanwezig, want hoewel de toernooien van De Zestigplussers niet onder hen vallen, is er wel degelijk erkenning. ,,De meesten hebben natuurlijk ook in clubverband gespeeld. Dit is geweldig, wij juichen dit hard toe. De jongsten beginnen steeds jonger, de oudsten gaan steeds langer door”, weet hij.