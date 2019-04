Unieke expositie én affiche ‘Bevochten Baronie’: ‘Hier had mijn moeder tussen kunnen staan als 16-jarige’

De Engelsen en Canadezen hebben al op 2 november in Breda een overwinningsparade gehouden. De Polen zijn daar niet bij omdat ze elders nog aan het vechten zijn. Pas na de bevrijding van Moerdijk op 9 november hebben ze tijd om zich te laten fêteren in Breda. Dat gebeurt uitgerekend op 11 november, de Poolse Onafhankelijkheidsdag. De hele stad loopt uit. Dolgelukkige Bredanaars staan in dikke rijen langs de kant van de straten.

Stedelijk Museum

Een ingekleurd fragment van een op die dag gemaakte, iconische foto siert het affiche van de tentoonstelling ‘Bevochten Baronie’, die van 18 april tot en met 2 juni te zien is in NEXT, de projectruimte van het Stedelijk Museum in Breda.

De foto – in het bezit van Stadsarchief Breda - is gemaakt in de Nieuwe Ginnekenstraat. “Als je goed kijkt, zie je de ronding van het pand waar nu de Wereldwinkel is, bij de ingang van passage Zuidpoort”, zegt Gerard Kamp van Coloriginals. Hij heeft vele uren werk gestoken in het retoucheren en inkleuren van de foto. “Hier had mijn moeder tussen kunnen staan als 16-jarige”, mijmert de Bredanaar.

De intens blije mensen op de foto dragen oranje linten, strikjes in rood-wit-blauw en oranje en vlaggetjes. “Die hadden ze vast al klaar liggen.”

Quote Hoe mooi zou het zijn om een keer een café om te bouwen in een balzaal, mensen jaren &rs­quo;40-kle­ding aan te laten trekken en zo het bevrij­dings­feest te vieren door het na te spelen Gerard Kamp, Coloriginals

Het tafereel brengt Kamp op een idee. “Als we de bevrijding herdenken, gebeurt dat altijd met nog in leven zijnde Poolse oud-strijders. Terecht. Maar hoe mooi zou het zijn om een keer een café om te bouwen in een balzaal, mensen jaren ’40-kleding aan te laten trekken en zo het bevrijdingsfeest te vieren door het na te spelen. Als NAC promoveert, is het een gekkenhuis in Breda. Hoe groot zal het feest in 1944 dan niet zijn geweest?”

Uniek

Het fraaie affiche geeft de tentoonstelling Bevochten Baronie bij voorbaat kleur. Het is een unieke expositie, in de aanloop naar veel herdenkingen aan de bevrijding van West-Brabant in 1944. Liefst zeven musea uit de Baronie van Breda werken er met het Stedelijk Museum Breda aan mee en geven een voorproefje van wat later dit jaar en in 2020 in al die musea te zien zal zijn. ‘Bevochten Baronie’ is een initiatief van Netwerk van Baroniemusea/Streeknetwerk Landstad De Baronie en mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Stedelijk Museum Breda.

De deelnemende musea zijn: Streekmuseum Alphen, Generaal Maczek Museum Breda, Historische Verzameling KMA Breda, Nederlands Drukkerij Museum Etten-Leur, Heemkundig Museum Paulus van Daesdonck Ulvenhout, Princenhaags museum en Mobilisatiemuseum Weest op uw hoede Prinsenbeek.

Mensen die een familielid, bekende of zelfs zichzelf herkennen op de foto vragen we te reageren. Stuur een email naar redactie.stad@bndestem.nl of info@stadsarchiefbreda.nl