Uniek verkeersbord in Prinsenbeek moet zorgen voor veilige oversteek voor Babbel

Dit in de hoop dat de nog overgebleven eekhoorntjes in de tuinen van de Zuidlaan niet hetzelfde lot beschoren is als het beestje dat er enkele weken geleden werd doodgereden.

Initiatiefnemer is Huib-Jan Visser (54), die sinds hij op tienjarige leeftijd een opgezet eekhoorntje van zijn opa kreeg, altijd een bijzondere liefde voor de dieren hield. ,,Zo'n prachtig beestje. We hadden er nu ook twee hier in onze tuin, en in één van de tuinen verderop zit nog een eekhoornnest'', vertelt hij.

Quote Hij was nog maar net dood; hij was nog warm. Ik heb 'm meegenomen en naar een prepara­teur gebracht; hij zag er nog goed uit Huib-Jan Visser

Maar de dieren zoeken hun noten ook aan de overkant van de Westrik. Toen Visser onlangs via die straat wegreed, trof hij één van zijn twee eekhoorns dood op straat aan. Het diertje was aangereden. "Ik ben uitgestapt, hij was nog maar net dood; hij was nog warm. Ik heb 'm meegenomen en naar een preparateur gebracht; hij zag er nog goed uit."

Knabbel en babbel

Visser vond dat hij wat moest ondernemen om te voorkomen dat de andere eekhoorns ook door een auto zouden worden geschept. Niet vreemd dat hij toen meteen dacht aan een eigen ontwerp verkeersbord; zijn bedrijf Visser en Visser op Steenakker maakt ze immers zelf. En zo kwam er dus een professioneel ogend bord aan beide zijden van de Westrik, dichtbij de oversteekplaats van 'Knabbel en Babbel'.

Niet officiële weg

"Ik hoop dat de mensen hierdoor aan de dieren denken en wat rustiger gaan rijden en dat de overgebleven eekhoorn het nog lang volhoudt'', verklaart hij zijn actie. Hiervoor heeft hij overigens niet de officiële weg bewandeld, geeft hij toe. "Dat duurt lang en dan is het misschien al te laat."