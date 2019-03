Uniek kunstwerk Stijn Ank in Club Solo nadert zijn voltooiing

BREDA - In de benedenruimte van Club Solo verrijst een langwerpig sculptuur van gips, voorzien van kleuren. Een uitgezaagd gat in het dak zorgt ervoor dat het tot de eerste verdieping reikt en erbovenuit steekt. De Vlaamse kunstenaar Stijn Ank (Aalst, 1977) legt er zijn laatste hand op. Het gevaarte weegt een ton en herbergt 800 liter gips. Na afloop van de expositie wordt het weer gesloopt.

Maar wat is het? Volgens Ank nodigt het ‘ding’ -zoals hij het zelf noemt- de bezoeker uit om te onderzoeken. Eromheen te bewegen, de lege ruimte te omarmen. Hijzelf heeft een achtergrond in architectuur. ,,Een huis herbergt ruimte. Wat is dat? Hoe maak je ruimte zichtbaar? Juist, door er materie tegenover te zetten.”

Vaag?

Hij werkt met gips, een teer en breekbaar materiaal dat solide oogt. ,,Ik begin met een mal van hout. Die bedenk ik niet van te voren; ik ga ermee bezig en als het intuïtief af is, is het af”, legt hij uit. Dat proces was sinds woensdag openbaar te bewonderen. Vaag? Misschien. Intrigerend? Zonder meer. ,,Het komt tot leven. Dit is geen object, het is een vorm. Of nee, een houding. Het symboliseert het leven.”

De ondoorzichtige mal wordt gevuld met gips, vermengd met kleur. ,,Maar hoe het zich dan manifesteert is voor mij ook een verrassing. Als ik zie wat het gips doet, kan ik daar op inspelen. Dat wil ik niet, het kunstwerk moet zichzelf ontwerpen.” Ank is in totaal 200 uur met het werk bezig geweest. ,,Die lagen van tijd zie je ook in het werk. Het is geboren, het krijgt een diversiteit aan kleur en het sterft; dat onderstreept dat het leeft.”

Volledig scherm Stijn Ank (midden) met zijn assistent Jem Marginet (links) leggen de laatste hand aan hun unieke kunstwerk © Marijke de Bie

De hele Benelux

Al eerder exposeerde Ank in Marseille, Berlijn, Luxemburg en Gent, maar in Nederland is het een onbekende. Thomas Bakker van Club Solo zag hem in Gent. ,,Hij bleef me bij. Hij is bekend in België, maar hier is hij onbekend. En we willen bij Club Solo naar de hele Benelux kijken.”

Laagdrempelig

Kunstenaarsinitiatief Club Solo werkt al sinds de oprichting vijf jaar geleden samen met het Eindhovense Van Abbemuseum. Zij voegen dan wat toe aan het werk van de kunstenaar, in dit geval middels de vertoning van de sciencefiction-trilogie Scene for New Heritage van David Maljkovic. Ank is maar wat blij met de link naar Maljkovic, die hij bewondert. Steven ten Thije is conservator bij het museum: ,,Voor ons is de samenwerking met Club Solo interessant omdat ze laagdrempelig echt wat moois neerzetten. Het is voor iedereen toegankelijk en bevindt dichtbij het Stedelijk Museum. Voor Stijn werkt de connectie met Maljkovic bevorderlijk voor aanzien in de kunstwereld.”

Het werk van Ank en de film van Maljkovic zijn gratis te bewonderen in Club Solo, van 24 maart tot 28 april.