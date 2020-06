Ulvenhoutse horecaspot draagt zestien staatsieportretten over aan carnavalsstichting

ULVENHOUT - Bistro Sharlot is al sinds de coronamaatregelen van kracht zijn dicht, maar op 1 juli sluit eigenaresse Sharlotte Oomen dan ook echt officieel de deuren. Daarmee verdwijnt een horecaspot in Ulvenhout, want het pand krijgt een woonfunctie. Maar voordat Oomen Ulvenhout ook echt verlaat, overhandigde ze woensdag een stukje Ulvenhoutse geschiedenis aan de Stichting Ulvenhouts Carnaval (SUC): zestien staatsieportretten.

Erop staan twaalf Prinsen Carnaval; de overige vier zijn belangrijke carnavalsfiguren uit het dorp. De portretten hingen al die jaren in de gang naar de toiletten en zijn een overblijfsel van de voorganger van Bistro Charlot: café Rompa. ,,Toen we het hier ruim vijftien jaar geleden overnamen, vonden we van alles. Perzische tapijtjes, een biljart, flesjes bier op de gekste plekken en ook die portretten", legt Oomen uit.

Ze twijfelde geen moment, ze moesten worden bewaard en tentoongesteld als een soort Prinsengalerij, met picturelights en al. De foto's werden gemaakt door fotograaf Sprangers, die hier in 1966 mee begon. Café Rompa betaalde hiervoor en hing het op in hun kroeg. En daar bleven ze, toen Oomen het overnam.

Quote We vonden Perzische tapijtjes, een biljart en flesjes bier op de gekste plekken Sharlotte Oomen

Idee

De overdracht betekent wat SUC betreft een soort aftrap van het jubileumjaar; in 2021 is er 55 jaar carnaval in Bosuilendorp. ,,Natuurlijk wisten we dat ze hier hingen. Toen we hoorden dat ze ging stoppen, hebben we gelijk contact gezocht. Met ons aanstaande jubileumjaar komt dat mooi samen", legt John Vester van SUC uit. Het idee is dat de zestien staatsieportretten en de foto's die later door een eigen fotograaf zijn gemaakt straks samenkomen in het Paulusmuseum.