Ulvenhoutse Bos niet langer beschermd? Weinig kans

Daarmee reageert het stadsbestuur op bezorgde vragen van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad. Die was geschrokken van het nieuwe provinciebestuur. In het coalitieakkoord dat VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant hebben opgesteld staat dat er wordt onderzocht of Natura 2000-gebieden kunnen worden ‘aangepast’. Met alle gevolgen voor het Ulvenhoutse Bos, dat ook in die categorie valt.