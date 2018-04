Ulvenhouter die geladen pistool in auto bewaarde raakt wapenvergunning kwijt

DEN HAAG/ULVENHOUT - Het even bewaren van zijn geladen alarmpistool in zijn auto is een man uit Ulvenhout duur komen te staan. De Raad van State heeft beslist dat de korpschef regio Zeeland-West-Brabant daarvoor terecht zijn wapenverlof heeft ingetrokken.

Het alarmpistool in de auto was niet het enige dat er aan de hand was tijdens een controle door de politie bij de man thuis. Volgens het proces-verbaal had de wapenbezitter op de vraag waarom het wapen niet in een kluis lag gezegd dat hij geen kluis had. De wapenbezitter heeft echter wel een kluis ergens in de vloer.

Volgens het ministerie, waar de zaak na een bezwaarschriftenprocedure uiteindelijk belandde, heeft de man het onderzoek gefrustreerd. De Raad van State vindt dat de minister dit de Ulvenhouter terecht aanrekent.

Kluis

Volgens het ministerie deugden ook de wapenkluis niet en de kast waarin de munitie bewaard moest worden. Op die punten heeft de man van de Raad van State gelijk gekregen maar dat heeft hem niet geholpen.

De Ulvenhouter verklaarde dat hij in de tuin bezig was met het trainen van politiehonden waarbij hij zijn alarmrevolver gebruikt. Toen er werd aangebeld door de politie heeft hij het wapen even in de afgesloten auto gelegd. De tuin is omheind, de honden zaten er bij en er hangen camera's.

Hoger beroep