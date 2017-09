Ulvenhouter Daan Sweers (79) worstelt met eenzaamheid: 'Het leven is niet meer leuk'

ULVENHOUT - Daan Sweers (79) kijkt droevig in de tv-camera. Hij zit er verslagen bij. Rond zijn hals draagt de Ulvenhouter een alarmeringsapparaatje voor het geval hij opnieuw valt en dan hopelijk wel bij machte is om op de knop te drukken. Toen Daan op een vrijdagavond in zijn slaapkamer op de grond smakte, lag hij daar tot maandagochtend moederziel alleen. ,,Het leven is niet meer leuk.''

De eerste aflevering, maandagavond op NPO 2, van het EO-vijfluik over eenzame mensen, maakt indruk. In amper een kwartier schildert weduwnaar Daan zijn dagelijks leven. Een leven dat ooit levendig en gelukkig was, maar sinds de dood van zijn vrouw leeg en eenzaam. Daan slijt zijn dagen in huis, bij voorkeur gezeten in de stoel van zijn vrouw. Hij maakt een puzzeltje, praat geregeld in zichzelf of tegen de foto van zijn vrouw. Kinderen heeft hij niet, wel twee zussen die zo ver weg wonen dat Daan ze nooit ziet.

Vroeger kookte zijn vrouw voor de visite, soms wel voor vijftig man. Maar sinds haar overlijden door een hersentumor is ook de visite weggebleven. We zien een vriendelijke, maar ontredderde en kortademige man die tussen de eerste meubeltjes na zijn 'trouwen' struint en niet weet hoe de dagen door te komen. ,,Mijn leven is niet veel groter dan dit huis.''