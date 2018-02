Ulvenhout zet de schouders onder de karkooi

Het bestuur van Stichting Boerderij de Pekhoeve staat te popelen om samen met vrijwilligers de tamelijk verwaarloosde karkooi te aan te pakken. Het houten gebouwtje, oorspronkelijk meer dan 150 jaar oud, wordt nu alleen gebruikt als opslaghok voor onderdelen van de kerststal, die daar naast de rieten overkapping jaarlijks te bewonderen is. Bovendien staan er spullen van de naburige kinderboerderij ’t Waaijke.

En dat is zonde, stelt de stichting. ,,Die spullen kunnen ook elders worden opgeborgen en voor de kerststal is op het grote terrein rond de Pekhoeve best een ander mooi plekje te vinden”, aldus Johan Mulders van de stichting.



Hooizolder

De karkooi is onderdeel van het hele Pekhoeve-terrein dat in de loop van de jaren een forse opknapbeurt heeft gekregen. Zo is de monumentale boerderij begin 2015 opnieuw in gebruik genomen na een grondige restauratie. Er zijn drie fraaie dorpskamers gehuisvest die verhuurd worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Om het project financieel mogelijk te maken zijn de vroegere stal en hooizolder na de verbouwing door de stichting verhuurd aan kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Boeffies en (B)engeltjes. Dat kindcentrum barst inmiddels uit zijn voegen, vandaar dat er is gezocht naar extra ruimte die in een deel van de karkooi gevonden is. In een ander deel komt de Dorpswijzer; een combinatie van Informatiepunt, Ontmoetingstafel en Het Ruilboek, de gratis boekenservice voor Ulvenhouters. Die is nu nog tijdelijk in het hoofdgebouw van de Pekhoeve gevestigd.

Cultuurhistorische karakter

Tegen het afgeven van de omgevingsvergunning is bezwaar aangetekend. Volgens de bezwaarmakers is de verbouwing van de karkooi, zoals de stichting ze voorstaat, veel te ingrijpend. Ze vrezen dat het cultuurhistorische karakter geweld wordt aangedaan omdat er onder meer ‘moderne, openslaande glazen deuren komen’. ,,Een deel van het mooie cultureel erfgoed de Pekhoeve wordt ernstig veranderd waardoor het totaalbeeld behoorlijk wordt aangetast. Bij de verbouwing wordt het geheel gesloopt om een nieuwe fundering en isolatie aan te brengen. Dat betekent nieuwbouw en niet 'restauratie' zoals is aangevraagd", schrijven de bezwaarmakers.

Uitsluitsel

Mulders zegt op zijn beurt dat het werkelijke monumentale karakter van de karkooi ten volle wordt gerespecteerd. Wat je nu aan de buitenkant ziet, zijn een rieten dak en zwarte planken van de laatste opknapbeurt uit 1976. “Er komt nu weer een nieuwe rieten kap op en dezelfde zwarte planken komen ook weer terug. Vloer, wanden en dak worden geïsoleerd. De echte waardevolle cultuurhistorische elementen zitten aan de binnenkant; de houtconstructie. Omdat de houten binten van de hoofdconstructie erg laag door het gebouw lopen, moet het geheel enkele decimeters worden opgevijzeld”, aldus Mulders die binnen enkele weken uitsluitsel verwacht over de vergunning.

Hangjongeren

De Stichting Boerderij de Pekhoeve krijgt steun in haar plannen van de Ulvenhoutse dorpsraad. “Restauratie van de karkooi gaat de verloedering van nu tegen en geeft, met de Dorpswijzer, ruimte aan een belangrijke ontmoetingsfunctie binnen het dorp. Door de combinatie met de kinderdagopvang, ontstaat een mooie mix van jong en oud op het terrein en is het project financieel haalbaar. Het gaat om een rijksmonument dat momenteel voor opslag dient en door hangjongeren wordt ‘gebruikt’”, aldus de raad die in dat verband spreekt van onder meer graffiti, afval en een in slechte staat verkerende rieten kap.