Ulvenhout Leeft en voorjaarsmarkt: succesvolle combinatie

Breda loopt uit voor Tribute Bands

20:18 BREDA - Een ‘Tribute around town’, dat was het festival dat Bevrijdingsdag in Breda muzikaal omlijstte. In elf kroegen (behalve Bel Air alle op of rond de Grote Markt) stonden Nederlandse bands de muziek van internationaal beroemde artiesten te vertolken. Voor het gemak tellen we daar Anouk, Doe Maar en Hazes ook maar even toe.