Ulvenhout krijgt zijn eigen sportschool

Joosen hoopt behalve op lokale sporters ook op mensen van buiten Ulvenhout. ,,Iedereen is welkom, ik denk dat dit ook zal gebeuren omdat wij onderscheidend zijn ten opzichte van andere sportscholen. Wij werken alleen op afspraak. Trainingen zijn altijd onder begeleiding van een personal trainer. Dat kan overigens ook in groepsverband. Je betaalt niet extra voor die trainer, dat zit bij het abonnement inbegrepen.”

Gratis belevingsmaand

Het is geen low budget sportschool, leden betalen 70 euro per maand. ,,We bieden iedereen na een introductiegesprek eerst een belevingsmaand aan. In die periode kun je gratis ervaren hoe wij werken en daarna beslissen of je wel of niet blijft.”