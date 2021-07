Ulvenhout en Bavel zetten in op kermispret: ‘We denken dat het kan’

ULVENHOUT/BAVEL - Rondjes zwieren in de draaimolen en wat lekkers halen bij de snoepkraam. Vorig jaar kon het allemaal niet, omdat de kermissen niet doorgingen. Nu hopen de organisaties in zowel Ulvenhout als Bavel dat ze hun dorpsgenoten weer kunnen trakteren op kermispret.

Als eerste zijn ze in Ulvenhout aan de beurt. Daar strijken, als de maatregelen het toelaten, in het laatste weekend van augustus de attracties neer op het terrein bij De Pekhoeve, centraal in het dorp. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Het is de bedoeling dat de kermis op het voorterrein komt en dat op het terrein daarachter een groot terras wordt geplaatst. Als het mogelijk is zal daar live muziek voor de nodige sfeer zorgen. Niek Roovers, voorzitter van stichting Ulvenhout Leeft, houdt echter een flinke slag om de arm. ,,We voeren overleg met de gemeente Breda over wat kan en mag.”

Bourgondische middag

Jaarlijks steken tientallen vrijwilligers de handen uit de mouwen om van het kermisweekend voor jong en oud een feestje te maken. Van een kermisborrel tot een bingo en een bourgondische middag op zondag. Daarbij houdt de organisatie in de gaten dat de doorstroom van bezoekers niet de kermisattracties.

Quote We gaan het zeker proberen, eind september is nog ver, dus we hopen dat het lukt Wendy Grauwmans, kermiscomité Bavel

Wat betreft de attracties kunnen de liefhebbers in ieder geval uitkijken naar de draaimolen, botsauto's, kinderbobslee, booster, touwtrekken en grijpkramen.

Rondje om de kerk

Ook in Bavel is de knoop doorgehakt de voorbereidingen voor de dorpskermis door te zetten. Wendy Grauwmans, die onlangs de voorzittersrol overnam van Martijn Visser bij het Kermiscomité: ,,We denken dat het kan als we de kermis over het Kerkplein en het Jac van Gilsplein verdelen. Dan kun je een rondje om de kerk maken, met eenrichtingsverkeer.”

Volledig scherm Het Kermiscomité in Bavel - v.l.n.r. Gerhard Martens, Sandra van Dijk, Maaike Stegehuis, Maaike da Silva en Wendy Grauwmans - kijkt ernaar uit weer een kermis te houden in het dorp. © Kermiscomite Bavel

Of ook de activiteiten die altijd tijdens de kermis worden gehouden, zoals het rikken, darten en pokeren voor volwassenen, is nog onzeker. Grauwmans: ,,We gaan het zeker proberen, eind september is nog ver, dus we hopen dat het lukt.”

Doolhof van glas

De kermis van Bavel begint dit jaar voor het eerst op vrijdagavond al. Als de maatregelen het toelaten wordt de kermis vroeg in de avond officieel geopend. In ieder geval de vaste attracties komen weer, zoals botsauto's, draaimolen, snoepkraam en eendjes vangen. Ook is er weer een wisselattractie, een doolhof van glas dit keer.

Om de kosten de dekken wordt traditiegetrouw weer een kermiskrant gemaakt in Bavel. ,,Die hoort erbij, daar staan kortingsbonnen voor attracties in, een kleurplaat, een puzzel en verhalen over de kermis. De krant valt een week voor de kermis huis aan huis op de deurmat in Bavel.”