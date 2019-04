Uitzonderlijk: Openbaar Ministerie brengt strafeis Bavelse zedenzaak niet naar buiten

Een Nachtwacht van thee uit Klein-Zun­dert in de Foodhall in Breda

9:06 ZUNDERT/BREDA - Of Tijmen Dekkers (22) enig idee heeft wat zijn kunstwerk waard is? Tussen het bouwstof in de nieuwe Bredase Foodhall kijkt de Klein-Zundertenaar verbaasd op. ,,O”, krabt hij zich achter de oren. ,,Voor de verzekering?” Tja, hij weet het niet. ,,Er zit anderhalve kilo thee in.” En uren werk. ,,Maar wat dat waard is?”