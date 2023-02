Uitvaartstoet op de fiets door hartje Breda: ‘Jan was één en al fiets’

Breda blijft bedelaars bekeuren: ‘Er is altijd een vorm van steun’

BREDA - Vorig jaar zijn er in Breda 21 bekeuringen uitgeschreven aan bedelaars. Deze aanpak heeft tot kritiek geleid, maar zoals de zaken er nu voor staan is het huidige bedelverbod juridisch in ieder geval goed geregeld.

2 februari