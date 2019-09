Uitspraak ontruiming camping Fort Oranje laat langer op zich wachten

De Raad van State op wie campingbaas Cees Engel zijn hoop had gevestigd, heeft de zaak terugverwezen naar de rechtbank in Breda. Die moet eerst gaan oordelen of de ontruiming van de camping op basis van de Woningwet wel in de haak was. Pas daarna is de Raad van State weer aan de beurt, mochten de partijen in hoger beroep gaan.