Uitslaande brand in loods van lasbedrijf in Terheijden, veel rookontwikkeling

Twijfels over Bredase ambities om 6000 woningen te bouwen

3 januari BREDA - De ambitie om in vier jaar tijd zesduizend woningen te bouwen in Breda, is bijzonder moeilijk te verwezenlijken. Uit een inventarisatie van BN DeStem blijkt dat, wanneer zelfs de meest boterzachte bouwplannen worden meegeteld, vijfduizend woningen op dit moment het maximaal haalbare is.