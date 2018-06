Taakstraf voor drugsdea­ler ondanks intrekken verklaring door slachtof­fer

16:17 BREDA - Een junkie deed aangifte dat hij in Breda was bedreigd en bestolen van zijn telefoon. Alles wees in de richting van zijn dealer. Het slachtoffer zei echter naderhand dat die het niet was. De rechtbank in Breda veroordeelde hem donderdag toch, hoewel ook de officier vrijspraak had geëist.