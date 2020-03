Uitgifte bij Voedselbank Breda gaat van een leien dakje: ‘Net was er applaus voor onze medewerkers’

Oproep Belgische burgemees­ter vindt geen gehoor: winkels in Baar­le-Nas­sau blijven nog open

18:03 Winkeliers in Baarle-Nassau gaan niet over tot een massale sluiting van hun zaken, waartoe burgemeester Frans De Bont van de Belgische buurgemeente Baarle-Hertog vrijdagmiddag in een open brief wel opriep. ,,In een supermarkt lopen mensen meer kans op een besmetting met corona dan in mijn schoenenzaak.”