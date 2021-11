Uitgestelde concerten, minder bezoekers, de cultuursector raakt gewend aan afgelastingen

Regenboog­bank­je tijdelijk weg uit Valkenberg, opnieuw beschadigd

BREDA - Het bekende Regenboogbankje dat in park Valkenberg in Breda staat, is maandag weggehaald. De vlag op het bankje is opnieuw beschadigd. Het duurt naar verwachting een week voor de bank terugkeert in het park.

15 november