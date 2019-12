Uitgescholden en bespuugd: ‘En toch hou ik van mijn werk’

Vitali­teits­check is ook een sociale ontmoe­tings­plaats in Rijsbergen

13 december RIJSBERGEN - Piet Romme (87) kijkt naar het papiertje met zijn scores, nadat hij het parcours met sportoefeningen volbracht heeft. Hij ziet wat drietjes, wat tweetjes en wat eentjes staan. ,,Het was absoluut leuk om te doen, maar of het écht leuk was ligt een beetje wat deze scores uiteindelijk betekenen”, grijnst hij.