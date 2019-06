Uitgebrande supermarkt in Breda wil snel tijdelijke winkel inrichten

NAC-ta­lent Yassine Azzagari (17) tekent zijn eerste profcon­tract

17:41 Yassine Azzagari heeft woensdagmiddag in Breda zijn eerste profcontract getekend. De 17-jarige Zeeuw is daarmee de volgende speler bij NAC die de overstapt maakt van de jeugd naar de A-selectie. ,,Ook ik had dat een jaar geleden niet kunnen bedenken”, zei de middenvelder, die in het bijzijn van zijn familie de krabbel zette onder een overeenkomst tot medio 2022.