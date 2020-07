Uitgaanspubliek in Breda vaak slordig met anderhalvemeter-richtlijn

VIDEO Strengere mondkapjes­re­gels België ‘ingewik­keld’ in grensdor­pen: ‘Wat is een drukke winkel­straat?’

16:16 PUTTE / BAARLE-NASSAU - Kapje op? Of juist kapje af? Het winkelend publiek in grensdorpen Baarle-Nassau en Putte moet goed opletten. Zeker nu de Belgen de mondkapjesplicht vanaf vandaag hebben aangescherpt, want ‘de Belgische politie is veel strenger’.